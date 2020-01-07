'Libya'da Türkiye için savaşan militanlara vatandaşlık sözü verildi'

The Forum for Regional Thinking'de araştırmacı ve insan hakları aktivisti Elizabeth Tsurkov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'da Türkiye adına savaşan militanlara, altı ay Libya'da savaşmaları karşılığında vatandaşlık verileceği taahhüdünde bulunulduğunu iddia etti.







Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye tarafından verilen bir kimlik kartının fotoğrafını da yayımlayan Tsurkov, paylaşımında, "Libya'da savaşan Türkiye destekli Suriyeli gruplar içindeki kaynaklar, altı ay Libya'da savaşmaları karşılığında, kendilerine Türkiye vatandaşlığı sözü verildiğini söyledi. Bu gruplar içindeki pek çok komutan, geçen ay içinde Türk vatandaşlığı ve pasaportu aldı" iddiasını dillendirdi.







