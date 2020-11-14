Libya'da Türkiye iddiası

General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu (LUO), Katar ve Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'in (BM) yürüttüğü barış müzakerelerini "sabote etmekle" suçladı.





Fayiz es-Sarraj başkanlığındaki Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH), Doha ile yeni bir askeri antlaşma imzaladı.





UMH Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, Katar ve Libya'nın savunma ve içişleri bakanlarının Doha'da bir araya gelerek, Libya krizindeki son gelişmeler ve Doha'nın güvenlik ve istikrarın artırılmasındaki rolünü ele aldığını açıkladı.





Nemruş, açıklamada ayrıntıya yer vermeden iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında eğitim ve kabiliyet geliştirme konusunda bir işbirliği protokolü imzalandığını söyledi.





Ancak yerel basın kuruluşları ve LUO'ya yakın kaynaklar, antlaşmanın Katar'a özellikle de ülkenin batısındaki Mısrata şehrinde UMH güçlerinin askeri karargâhlarında askeri varlık ve lojistik tesisler sağlanmasını içerdiğini kaydetti.





MERRİ'YE KATAR'DA HEDİYE





UMH Savunma Bakanlığı Ofisi tarafından yayınlanan fotoğrafta, Nemruş, Katar ziyareti sırasında UMH Özel Kuvvetler Komutanı Hamad Abdullah bin Futays el-Merri'nin yanında görünüyordu.





Merri, 2011 yılında Libya'nın eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi rejimini devirmede önemli rol oynamıştı. Bakanlık tarafından yayımlanan fotoğraflarda, Katar Müşterek Özel Kuvvetler'in karargâhını gezdikten sonra Merri'ye bir hediye verdiği görüldü.





UMH tarafından gerçekleştirilen Öfke Volkanı Operasyonu odası, Cufra hava üssünün uydu görüntüsünü yayınladı.





Fotoğraflarda eylül ayında inşâ edilmeye başlanan pistin yanındaki üssün içinde kazılar ve yeni noktaların inşâsı tespit edildi.





