''Libya'da Türkiye iki askeri üssü kullanacak” iddiası

Son yıllarda çatışma ve kaosun bitmek bilmediği Libya’da çözümün bir parçası olmak için temaslarını sürdüren Türkiye ile uluslararası kamuoyu tarafından resmen tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında kritik bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.





Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin bölgedeki iki askeri üssü kullanmak üzere görüştüğünü söyledi. Kuzey Afrika ülkesindeki iki askeri üssün Türkiye tarafından kullanılması üzerine görüşmelerin devam ettiği açıklanırken henüz net bir sonuç çıkmadığı da aktarıldı.





YAKIN ZAMANDA ELE GEÇİRİLDİ

Libya’daki Mısrata donanma üssü ve Vatiyye hava üssünü kullanmak için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Bu iki nokta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından yakın zamanda tekrar ele geçirilmişti. İsmini açıklamayan yetkili, “Türkiye Vatiyye üssü için görüşüyor. Fakat Mısrata’daki deniz üssünün Türkiye tarafından kullanılması da olasılıklar dahilinde” dedi.





Türkiye’nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti son haftalarda General Halife Hafter’in Libya Ulusal Ordusu isimli oluşumuna karşı büyük atılımlarda bulunmuştu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Rusya, Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği Hafter’i birçok bölgeden uzaklaştırmayı başarmıştı.