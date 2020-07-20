Libya'da Türkiye'nin desteklediği hükümetten Sirte'ye harekat hazırlığı

Libya'da BM'nin tanıdığı ve Türkiye tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter kontrolündeki Sirte kentini ele geçirmek üzere "çok yakın bir zamanda" başlatılacak bir harekat için hazırlıklara başladığını açıkladı.





UMH birliklerinin sözcüsü Mustafa Mecai, Sirte yakınlarına "şimdiye dek eşi görülmemiş" bir yoğunlukta asker yığılmaya başlandığını belirterek "Sirte'yi kurtarmak için yapılacak muharebenin başlaması kesindir ve çok yakında gerçekleşecektir" açıklamasını yaptı.