Samanyolu Haber /Gündem / Libya'da yeni kriz: Mürettebatı Türk olan gemiye el koydular /22 Aralık 2019 11:06

Libya'da yeni kriz: Mürettebatı Türk olan gemiye el koydular

Türkiye ile Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan askeri işbirliği anlaşması TBMM'den geçerken, dün gece yarısı bölgeden çok kötü bir haber geldi. General Halife Hafter'e bağlı güçler, mürettebatı Türk olan Karayip ülkesi Greneda bandıralı bir gemiyi alıkoydu

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General Halife Hafter bağlı Ulusal Libya Ordusu’na (ULO) ait bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında, ülkenin doğusundaki Derne açıklarında gemiyi durdurdu.
ULO Sözcüsü Ahmed Mismari, İngiliz haber ajansına yaptığı açıklamada, denetim ve yükünün teyidi için geminin Ras El Hilal Limanı’na çekildiğini söyledi.

Hafter güçleri, geminin durdurulduğu anları ve sorgulama görüntülerini yansıtan bir videoyu Reuters haber ajansına verdi. Ayrıca üç Türk mürettebatın pasaportlarının fotoğrafları da Reuters’la paylaşıldı.

Sosyal medyada geminin petrol taşıyan bir tanker ya da kuru yük gemisi olduğu yolunda muhtelif iddialar var.


TÜRKİYE UMH’YE DESTEK SAĞLIYOR

General Halife Hafter, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni devirmek için Trablus’a saldırırken, Türkiye, BM’nin tanıdığı UMH’ye destek veriyor.


UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen ayın sonunda İstanbul'da bir araya gelmiş ve “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması” ve “güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası” imzalamıştı.
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