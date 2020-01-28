Samanyolu Haber /Gündem / Libya'daki Suriyeli milis: Ben Türk ordusundanım, hepimiz ev sahibi olduk /28 Ocak 2020 12:08

Libya'daki Suriyeli milis: Ben Türk ordusundanım, hepimiz ev sahibi olduk

Türkiye'nin Suriyeli militanlara 2 bin dolar maaş verdiği ve Türkiye vatandaşlığı vaat ettiği iddia edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayımlanan The New York Review of Books dergisi,Libya'da savaşan Ahmed isimli bir Suriyeli militanın, "Ben Türkiye ordusundanım. Hepimizin İstanbul'da veya Gaziantep'te evi var" dediğini aktardı.

Ortadoğu üzerine birçok çalışması bulunan Carnegie Vakfı uluslararası ilişkiler uzmanı Frederic Wehrey, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus hükûmeti için savaşmak üzere Libya'ya giden Suriyeli militanlarla görüşerek bir haber hazırladı. 

Habere göre, "Biz paralı askerler değiliz" diyen Ahmed, "Bizi Libya halkı ve ordusu çağırdı, Biz diktatörlüğe karşıyız" ifadelerini kullandı. Wehrey'in aktardığına göre bazı Suriyeli militanlar Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesinin dikkatleri Suriye'deki savaştan uzaklaştırdığını ifade etti. 

Ahmed, Libya'nın Suriye gibi "yok olmasını istemediklerini" belirterek, "Bize ihtiyaçları olduğu sürece burada kalacağız" dedi. ÖSO militanı ayrıca "Rusların en büyük rakipleri olduğunu çünkü Suriye'de yaptıkları için intikam almak istediklerini" belirtti.

Haberde Türkiye'nin Suriyeli militanlara 2 bin dolar maaş verdiği ve Türkiye vatandaşlığı vaat ettiği iddia edildi.
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