Samanyolu Haber /Gündem / Libya'daki Türk sistemlerini havadan kimin vurduğu belli değil! /06 Temmuz 2020 10:47

Libya'daki Türk sistemlerini havadan kimin vurduğu belli değil!

Libya'nın kuzeybatısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne önceki gece saatlerinde savaş uçakları tarafından yapılan saldırıda üsse getirilen askeri teçhizatlar vuruldu. Ancak hiç kimsenin bu saldırıyı üstlenmemesi dikkati çekiyor.

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Libya savunma bakan yardımcısı, Salih Nemruş, saldırının Hafter'e destek veren ülkelerce yapıldığı ve uygun zamanda karşılık verileceğini söylerken isim vermedi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da saldırıyı doğrulayarak bazı teçhizatların zarar gördüğünü açıkladı.

Başkent Trablus'a 180 km uzaklıktaki Vatiyye, Türkiye'nin Libya'da kurmayı planladığı iki askeri üsten biri.

Türkiye'nin söz konusu üsse SİHA ve hava savunma sistemleri başta olmak üzere askeri teçhizat yerleştirmeye başladığı sırada yapılan saldırı dikkatleri hangi ülkenin saldırıyı gerçekleştirdiğine çevirdi.

Euronews'te yer alan habere göre saldırının hangi ülke uçakları tarafından yapıldığı bir yana, hasarın ne boyutta olduğu, saldırı anında hava savunma sistemlerinin aktif olup olmadığı da merak konusu. Savunma sisteminin aktif olması, saldırıda kullanılan uçakların son teknoloji olduğunu akıllara getiriyor.

Anadolu Ajansı saldırıyı duyurduğu haberinde, askeri üssün vurulmasının arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçakların olabileceğine işaret etti.

Libya basınında saldırıyla ilgili farklı ülkelerin ismi zikredildi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı kaynaklar saldırıda Mısır'dan kalkan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Fransız Mirage savaş jetlerinin kullanıldığını aktardı.

Ancak Akdeniz ve Orta Doğu'da güvenlik araştırmaları üzerine çalışmalar yürüten profesör Micheel Tanchim, Fransız Mirage uçaklarının Çad'da konuşlu olduğunu ve Libya sınırındaki Çadlı radikal örgütleri buradan kalkan uçaklarla hedef aldığını belirtiyor. Prof Tanchim, Fransız pilot ve uçaklarının Libya'da Türk hedeflerini vurma riskini göze alamayacağı yorumlarına da katıldığını vurguluyor.

Diğer yandan Rusya'nın Hafter güçlerine MIG 29 ve SU tipi uçaklar hibe ettiği ve bu uçakların pilotlarının da Rus paralı askerler olduğu biliniyor. Rusya'nın resmi olarak yer almadığı savaşta Hafter güçlerine silah, teçhizat ve paralı askerler ile dolaylı destek sağlanıyor.
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