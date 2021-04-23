Samanyolu Haber /Dünya / Libya'dan Türkiye açıklaması /23 Nisan 2021 23:48

Libya'dan Türkiye açıklaması

Libya ve Türkiye arasında 2019'da imzalanan, Askeri ve Güvenlik İşbirliği Mutabakat Muhtırası ve Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'den yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

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Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri anlaşmalara bağlı olduklarını açıkladı.

Mişri, Libya ve Türkiye arasında 2019'da imzalanan, Askeri ve Güvenlik İşbirliği Mutabakat Muhtırası ve Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasına değinerek, şunları kaydetti:

"Bir İtalyan haber ajansında Dışişleri Bakanı (Leyla el-Menguş) Hanımefendiye atfedilen ifadelere gelince ise, Türk devleti ile imzalanan her iki anlaşmaya ve de diğer ülkelerle herhangi bir alanda daha önce imzalanmış anlaşmalara bağlı olduğumuzu teyit ediyoruz."

Mişri, şöyle devam etti:

"Libya topraklarındaki yabancı güçlerin varlığına gelince, bu yaklaşımı tamamen reddediyoruz ve bu hiç kimsenin tartışmasına konu olmamalıdır. Ancak herkes, paralı askerler ve imzalanmış anlaşmalar gereği (Libya'da) bulunan güçler arasındaki farkın bilincinde olmalıdır. Yürütme otoritesinin de buna dikkat etmesini, Yol Haritasına tam olarak saygı göstermesini ve ona bağlı kalmasını umuyoruz."

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