Samanyolu Haber /Gündem / Libyalılara vize muafiyeti geldi /15 Aralık 2019 12:18

Libyalılara vize muafiyeti geldi

16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahip Libya vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı.

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Libya’nın 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük Libya vatandaşlarının, Türkiye’ye 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.

Öte yandan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması TBMM’ye sunuldu. Anlaşma, iki ülke arasında askeri eğitim anlaşmaları, istihbarat değişimi, lojistik iş birliği, hibe ve lojistik sistemler alanlarını kapsıyor.
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