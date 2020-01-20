Samanyolu Haber /Gündem / Libya'ya bakın hangi komutan gönderildi /20 Ocak 2020 21:41

Libya'ya bakın hangi komutan gönderildi

Türkiye'nin Libya Ulusal Hükümeti ile imzaladığı askeri anlaşmanın ardından ülkeye gönderilen korgeneral rütbeli komutanın kimliği belli oldu.

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Meclis'ten geçen Libya tezkeresinin ardından Libya'ya Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak'ın gönderildiği öğrenildi.

Odatv yazarı Müyesser Yıldız'ın haberine göre, Libya'ya gönderilen Gürak, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında derdest edilip Akıncı'ya götürülen isimlerden biriydi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre 15 Temmuz'un ardından önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanı ve Kocaeli Garnizon Komutanı, daha sonra KKK Kurmay Başkanı olan Gürak, 2018'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen Ümit Dündar'ın yerine Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı. 

Bu atamayla birlikte 1943'ten bu yana Genelkurmay 2. Başkanlığı görevine ilk kez Korgeneral rütbesiyle atama yapılmıştı.
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