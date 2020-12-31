Samanyolu Haber /Gündem / Libya'ya silah sevkiyatı radara girdi /31 Aralık 2020 12:05

Libya'ya silah sevkiyatı radara girdi

Mısır medyası salı günü, Türkiye'nin iki askeri kargo uçağıyla füze bataryaları ve üç boyutlu radarları Vatiye Hava Üssü'ne aktardığını yazdı.

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Artı Gerçek'in aktardığına göre söz konusu sevkiyat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya ziyaretinin ardından geldi.

Önceki gün ülkeye giden Akar, sert bir açıklama yaparak “Bu savaş suçlusu, cani yani katil Hafter ve destekçileri bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Bunu akıllarına soksunlar” demişti. 

Ülkenin doğusunda kontrolü elinde bulunduran Libya Ulusal Ordusu'nun başındaki Halife Hafter geçen hafta "Türkiye ve paralı askerlerine karşı savaş ufukta göründü" açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan Mısır’dan üst düzey bir heyet dün Trablus’a giderek Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ortak güvenlik sorunları ve güvenlik işbirliğini geliştirme konularının ele alındığı görüşmede Libya İstihbarat Başkanı Imad et-Trablusi de hazır bulundu. 

Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Eymen Bedi’nin başkanlık ettiği heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İstihbarat Başkan Yardımcısı da bulunuyor. Bunun resmi bir Mısır heyetinin ülkenin başkentine 2014’ten beri ilk ziyareti olduğu belirtildi. Mısır’daki Abdülfettah Sisi yönetimi, Hafter cephesine verdiği destekle biliniyor. Mısır bölgede Türkiye'nin varlığını istemiyor.
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