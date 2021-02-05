Libya'yı seçimlere kadar yönetecek olan isimler belli oldu

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesi belirlendi.







Libya'nın farklı kesimleri ve coğrafi bölgelerini temsil eden 74 üyenin katıldığı oylama sonucunda, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi.





BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, oylama öncesi yaptığı konuşmada, geçiş döneminde görev yapacak yeni yürütme otoritesinin adaylarının 24 Aralık'ta ülkeyi seçimlere götürmeyi taahhüt ettiklerini söyledi.





Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi kimdir?





Libya'nın doğusunu temsil etmek adına seçimlere katılan ve geçici yönetimin Başkanlığına seçilen Muhammed el-Menfi, Tobruk kenti doğumlu.





Le Havre Üniversitesi Makina Mühendisliğinde 2007'de yüksek lisans, 2011'de doktora eğitimini tamamlayan Menfi, devrim sonrasında kurulan yasama organı Libya Milli Genel Kongresinde üyelik yaptı. Menfi'nin Libya'da 2015 sonrasında kurulan Libya Devlet Yüksek Konseyinde üyelik görevi devam ediyor.





Muhammed el-Menfi, Aralık 2018-Aralık 2019 döneminde Libya'nın Yunanistan Büyükelçisi olarak görev yaptı. Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırasına karşı beyanat vermesi istenen Menfi, basında çıkan haberlere göre bu talebi reddettiği için Yunanistan tarafından sınır dışı edilmesiyle gündeme geldi.





Başbakan Abdulhamid Dibeybe kimdir?





Libya'da devrimin kalesi olarak kabul edilen Misrata kentinde 1958'de dünyaya gelen Dibeybe, ülke içinde nüfuzlu bir iş adamı sayılıyor.





Dibeybe'nin ülkenin batısındaki aşiretlerin desteğini aldığı ve Libya Başmüftülüğüne yakın olduğu aktarılıyor.





Libya'nın en büyük inşaat firması olarak tanımlan Libya Yatırım ve Geliştirme Holding Şirketinin (LIDCO) 2006'dan bugüne başkanlığını yürüten Dibeybe, Libya'nın önde gelen futbol kulübü Etihad'ın da başkanlığını yapıyor.





Dibeybe'nin lisans ve yüksek lisans eğitimini Kanada'da mühendislik alanında tamamladığı ve çocuklarının aynı zamanda Kanada vatandaşı olduğu ifade ediliyor.





Başkanlık Konseyi üyeleri





Başkanlık Konseyine güneydeki Fizan bölgesini temsilen seçilen Libyalı siyasetçi ve diplomat Musa el-Koni, Libya'nın Tuareg kabilesinin liderlerinden biri olarak tanınıyor.





Çocukluk ve gençlik yıllarını Ubari, Sebha şehirlerinde geçiren, ardından başkent Trablus'ta yaşayan Koni, 2005'ten 2011 iç savaşına kadar Mali'de Libya Başkonsolosu olarak görev yaptı.





Mali'deki görevi esnasında Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, rejimi devirmeyi amaçlayan halk devrimine karşı Tuareg aşiretleriyle görüşmesini ve Tuaregleri silahlandırmasını istemesinin ardından görevinden istifa etti.





Libya devriminin ardından 2014'teki seçimler sonucunda Temsilciler Meclisinin üyesi olan Koni, 2016'da Başkanlık Konseyi üyeliğine seçildi.





Koni, 2016'dan itibaren Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nin güney bölgesi temsilcisi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı, 2 Ocak 2017'de Başkanlık Konseyi'nin Libyalıların beklentilerine cevap veremediği gerekçesiyle Konseyden istifa etti.





Başkanlık Konseyi Üyesi Abdullah Hüseyin el-Lafi ise ülkenin batısındaki Zaviye kentini temsilen Konseyde yer aldı.





Lafi'nin Libya Temsilciler Meclisi Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Komitesi üyeliği yaptığı belirtiliyor.