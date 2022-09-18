Samanyolu Haber /Dünya / Liderler Kraliçe'nin cenaze töreni için Londra’da /18 Eylül 2022 16:01

Liderler Kraliçe'nin cenaze töreni için Londra’da

Aralarında Başkan Joe Biden’ın da bulunduğu liderler Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze törenine katılmak için Londra’da. Binlerce polis ve asker de Pazartesi günü yapılacak tören için son hazırlıklarını yaptı. Cenaze töreni çok sayıda devlet ve hükümet başkanını bir araya getirecek.

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Başkan Joe Biden da dahil olmak üzere bazı liderler Londra’ya vardı bile.

Biden’ın diğer liderlerle birlikte Kral Charles’ın cenaze töreni öncesi düzenleyeceği resepsiyona katılması bekleniyor.

Cenaze törenine 200 ülkeyi temsilen aralarında devlet başkanları, başbakanlar, krallar, kraliçeler ve sultanların olduğu yaklaşık 500 isim davetli.

Binlerce kişi de Kraliçe II. Elizabeth’e son kez saygılarını sunmak amacıyla tabutunun bulunduğu Westminister Hall’a girmek için kuyrukta beklemeye devam ediyor. Bekleme süresi 17 saate kadar çıkmış durumda.

Kraliçe’nin torunları, Prens William ve Harry de dahil Cumartesi tabutun çevresinde saygı duruşunda bulundu.

Akşam saatlerinde ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Cenaze töreni nedeniyle Pazartesi ülke genelinde tatil ilan edildi.

Cenaze töreni için ülke genelinden binlerce polis Londra’da görev başında olacak.

İngiltere’de bu kadar büyüklükte bir devlet cenaze töreni en son 1965 yılında İkinci Dünya Savaşı dönemi başbakanı Winston Churchill için gerçekleştirilmişti.
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