Lider 3 puanla dönüyor

Antalyaspor ile Başakşehir, Antalya Stadyumu'nda karşılaştı. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çaldığı maçı Başakşehir 2-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini 71. dakikada Demba Ba ve 90+6'da Elia attı.
Başakşehir'de sarı kart gören Epureanu, gelecek hafta oynanacak Denizlispor maçında forma giyemeyecek.
Başakşehir puanını 63'e çıkardı ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. 11 maçlık yenilmeme serisi sona eren Antalyaspor ise 37 puanda kaldı.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
9. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Podolski'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı yumrukla uzaklaştırmak istedi.
Topu takip eden Sinan Gümüş'ün ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak, araya giren Başakşehirli oyuncunun müdahalesiyle kornere çıktı.
30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın şutunda top üstten auta gitti.
42. dakikada Crivelli'nin ceza sahası sol çaprazdan şutundan meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
45 4. dakikada gelişen pozisyonda topu ceza sahası içinde önünde bulan Jahovic'in sert şutundan top, yandan auta gitti.
EV SAHİBİ TAKIM İKİNCİ YARIDA GOL ARADI
50. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Boffin, gole izin vermedi.
56. dakikada Clichy'nin sol kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
60. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci'nin ortasında altıpas üzerinde Crivelli'nin kafayla şutunda top üstten dışarıya gitti.
71. dakikada hava topu mücadelesinde ceza sahasında topu önünde bulan Demba Ba, kaleci Boffin'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
83. dakikada Ufuk Akyol'un ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
87. dakikada Clichy'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Boffin, topu uzaklaştırdı.
90+4. dakikada Gökhan İnler'in sol çaprazdan pasında ceza sahasında topla buluşan Crivelli'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+6. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Crivelli'nin ceza sahası sol çaprazdan pasında Elia, altıpas önünde topu ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşma, Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
STADYUM: Antalya
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ersan Adem Gülüm (Dk. 57 Celustka), Veysel Sarı, Kudriashov, Fredy (Dk. 45 1 Chico), Ufuk Akyol, Sinan Gümüş, Amilton, Podolski (Dk. 72 Leschuk), Jahovic
BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 90 Ponck), Gulbrandsen (Dk. 59 Robinho), Berkay Özcan (Dk. 80 Gökhan İnler), Demba Ba (Dk. 90 Elia), Crivelli
GOLLER: Dk. 71 Demba Ba, 90 6 Elia (Başakşehir)
SARI KARTLAR: Dk. 38 Epureanu, Dk. 51 Skrtel (Başakşehir), Dk. 90 Jahovic Antalyaspor)