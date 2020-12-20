Lider Alanyaspor, Denizli'de kaybetti

Haftaya ligin zirvesinde ilk üç sırada giren ekiplerden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Alanyaspor da haftayı puansız kapatırken Denizlispor ise yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde Süper Lig'deki altı maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Ayrıca Denizlispor, bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde etti.







Denizlispor'da Murawski, 71. dakikada kırmızı kart gördü. Bu galibiyetle Denizlispor, 12. maçının sonunda puanını 9 yaparken Alanyaspor ise 13. maçı sonunda 26 puanda kaldı.