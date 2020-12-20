Samanyolu Haber /Spor / Lider Alanyaspor, Denizli'de kaybetti /20 Aralık 2020 18:59

Lider Alanyaspor, Denizli'de kaybetti

Süper Lig'in 13. haftasında Denizlispor, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u Rodallega'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

SHABER3.COM

Haftaya ligin zirvesinde ilk üç sırada giren ekiplerden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Alanyaspor da haftayı puansız kapatırken Denizlispor ise yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde Süper Lig'deki altı maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Ayrıca Denizlispor, bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde etti.

Denizlispor'da Murawski, 71. dakikada kırmızı kart gördü. Bu galibiyetle Denizlispor, 12. maçının sonunda puanını 9 yaparken Alanyaspor ise 13. maçı sonunda 26 puanda kaldı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lider Alanyaspor, Denizli'de kaybetti Sonraki Haber >>

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

Araç kontrolden çıktı

Araç kontrolden çıktı

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Dümeni kitlenen gemi karaya oturdu

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar

Otoyolda askeri helikopteri görünce şaşırdılar

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:00:29