Lider Beşiktaş Kasımpaşa'ya kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazandı.



Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 19. dakikada Aytaç Kara attı.





Kasımpaşa, maçın 56. dakikasında Isaac Kiese Thelin ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, penaltı vuruşunda rakibine gol izni vermedi. Ersin Destanoğlu, 1808 gün sonra penaltı kurtaran ilk Beşiktaş kalecisi oldu.





Kasımpaşa, 5 maç sonra ve yeni hocası Şenol Can ile 3 puana ulaştı ve puanını 34'e yükseltti. Son 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş ise 64 puanda kaldı.





Kasımpaşa, bir sonraki lig maçında Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.





Karşılaşmadan dakikalar...





78' Haddadi'nin kendi sahasında kaptığı top sonrası gönderdiği uzun pasa orta alandan Thelin boş durumda hareketlendi ancak tehlikeyi sezen Ersin kendi sahasının ortalarına kadar çıkarak topu uzaklaştırdı.





66' Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Atiba, içeri sokuldu ve önünü açıp yay üzerinden şutunu çekti, top üstten auta çıktı.





61' Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta barajdaki Luckassen'in kafasını sıyıran top direğin hemen üzerinden kornere çıktı.





55' Beyaz noktaya gelen Thelin, kalecinin sağına doğru vuruşunu yaptı. Köşeyi doğru tahmin eden Ersin penaltıyı kurtarmayı başardı. Kasımpaşa farkı açma fırsatını değerlendiremedi.





54' VAR Hakemi Mete Kalkavan, pozisyonun ceza alanı içinde olduğunu belirterek hakeme uyarıda bulundu. Halil Umut Meler de kararını penaltı olarak değiştirdi.





53' Hızlı atağa çıkan Kasımpaşa'da Hajradinovic'in pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topu almak isteyen Thelin, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler serbest vuruş kararı verdi.





45+1 Atiiba sağ kanattan taşıdığı topu ortaya çevirdi. Larin penaltı noktası üzerinde kontrol edip dönerek vuruşunu yaptı ancak isabet sağlayamadı. Üstten aut.





43' Rakiplerinden bir bir sıyrılıp ceza alanında son çizgiye inen Ljajic'in sağdan ortasında savunmadan sekip havalanan topa Vida ön direkte kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.





37' Sol kanattan Varga'nın ortasına arka direkte Koomson gelişine vurdu, kaleci Ersin üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.





29' Kasımpaşa savunmasının kaleciye dönmek isterken yaptığı büyük hata sonrası araya giren Larin bir anda Ertuğrul'la karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Kasımpaşa kalecisi topun sahibi oldu.





28' Haddadi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan ileri çıkan Luckassen kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.





26' Kasımpaşa ikinci gole çok yaklaştı. Varga'nın derinlemesine pasında Haddadi ceza alanı sol çaprazından müsait durumda vuruşunu yaptı ancak çerçeveyi tutturamadı.





20' Rosier'nin ceza alanına doldurduğu topu göğsüyle indiren Larin döndü vurdu, kaleci Ertuğrul üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.





19' GOL | Beşiktaş savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu sol çaprazda alan Aytaç Kara, ceza sahası dışından uzak köşeye doğru çok sert ve düzgün vurdu: 1-0





9' Beşiktaş savunmasının arkasına yerden gönderilen topa Hajradinovic bomboş durumda hareketlendi, ceza alanına girerken yaptığı vuruşta top kaleci Ersin'de kaldı.





3' Beşiktaş'ta Josef orta alanda topa hareketlenmek isterken ters bir hareket yaptı ve yerde kaldı. Josef ayağa kalktı, oyuna devam edebilecek.





1' Karşılaşma Halil Umut Meler'in düdüğü ile başladı.





Puan durumu







