Lider Beşiktaş'a Hatay çelmesi

Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maç 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş’ın golleri 6. dakikada Aboubakar, 41. dakikada Larin’den gelirken; Atakaş Hatayspor’un gollerini 7. Ve 23. dakikalarda Boupendza kaydetti.





Maçın önemli anları





Beşiktaş, 6. dakikada 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar döndü vurdu ve Akın'ı mağlup etmeyi başardı. Atakaş Hatayspor'un cevabı ise 7. dakikada geldi. Sağ kanattan gelişen Atakaş Hatayspor atağında Akintola'nın ceza alanına çevirdiği topa Boupendza vurdu ve skora tekrar dengeyi getirdi.





23. dakikada tekrar sahne alan Boupendza, takımını öne geçirdi. Sol kanattan gelişen Atakaş Hatayspor atağında Mesut'un pasında ceza alanında topla buluşan Boupendza, Vida ve Welinton'u geçip kaleye vuruyor ve topu ağlara gönderdi.





41. dakikada Larin, Beşiktaş adına skoru 2-2 yapmayı başardı. Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Larin kafayı vuruyor ve topu ağlara gönderdi.





İlk yarısı 2-2 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında taraflar eşitliği bozamadı. 90 dakika, 2-2 sona erdi.





Bu beraberliğin ardından Beşiktaş, 35 puanla liderliğini sürdürdü. Atakaş Hatayspor ise 28 puanla 6. sırada kendine yer buldu.





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