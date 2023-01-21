Samanyolu Haber /Spor / Lider Galatasaray sahasında kazandı /21 Ocak 2023 21:35

Lider Galatasaray sahasında kazandı

Sahasında Antalyaspor'u konuk eden lig lideri Galatasaray, müthiş galibiyet serisini devam ettirdi. Antalyaspor'da Luiz Andriano gördüğü kırmızı kart sonrası oyundan atıldı.

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Süper Lig’in 20. haftasında lider Galatasaray, sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1 kazandı.

Galatasaray’ın gollerini Mauro Icardi ve Sherel Floranus (Kendi kalesine) atarken, Antalyaspor’un golü Luiz Adriano’dan geldi. Antalyaspor’da Sam Larsson’un şutu direğe takıldı. Luiz Andriano, uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek Antalyaspor’u 10 kişi bıraktı.

Ligde üst üste dokuzuncu galibiyetini alan Galatasaray puanını 45’e yükseltirken, düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Antalyaspor 18 puanda kaldı.
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