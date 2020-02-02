Lider Sivasspor Antep'te hüsrana uğradı

Sivasspor böylece 11 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi.Gaziantep FK takımında goller Maxim, Diarra, Muhammet Demir ve Kenan Özer’den geldi. Sivasspor'un tek golünü ise Hakan Arslan attı.







Fanatik’in aktarımına göre ilk gol maçın dördüncü dakikasında Antep’in yeni transferi Maxim’den geldi. sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Maxim’in vuruşu gol oldu.





31. dakikada sağ kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasına karşılık veren Hakan topu filelere gönderdi. Sivasspor golleri eşitledi.





39. dakikada Maxim'in ara pasında topu önünde bulan Muhammet Demir, Antep’i bir kez daha öne geçirdi.





44. dakikada Kayode'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu.





78. dakikada Gaziantepspor farkı üçe çıkardı. Kaleciden seken topa şut çeken Diarra topu filelere gönderdi.





86. dakikada Antep’in beşinci golu geldi. Kenan Özer ceza sahası dışından köşeye vurdu ve golü attı.