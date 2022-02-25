Lider Trabzonspor 3 puanı 90+9'daki penaltı ile aldı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde ligin güçlü ekiplerinden Yukatel Kayserispot ile karşılaşan lider Trabzonspor maçın son anlarında bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı.





Maçın 24. dakikasında Gavranovic ile öne geçen Yukatel Kayserispor, 45+1. dakikada Thiam ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi: 0-2.





Ekinci yarının hemen başında 49. dakikada sahneye çıkan Visca skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.





59. dakikada ise bu kez Djaniny Yukatel Kayserispor ağlarını havalandırarak skoru 2-2'ye taşıdı.





Mçaın 90+9. dakikasında ise kazanılan penaltıyı gole çeviren Nwakaeme Karadeniz ekibini 3-2 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.





Bu sonuçla Trabzonspor puanını 66'ya çıkartarak liderliğini sürdürürken Yukatel Kayseri spor ise 38 puanda kaldı.





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