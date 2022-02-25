Samanyolu Haber /Spor / Lider Trabzonspor 3 puanı 90+9'daki penaltı ile aldı /25 Şubat 2022 22:33

Lider Trabzonspor 3 puanı 90+9'daki penaltı ile aldı

Lider Trabzonspor, Yukatel Kayserispot karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 90+9. dakikada bulduğu penaltı golüyle 3-2 yenmeyi başardı.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde ligin güçlü ekiplerinden Yukatel Kayserispot ile karşılaşan lider Trabzonspor maçın  son anlarında bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın 24. dakikasında Gavranovic ile öne geçen Yukatel Kayserispor, 45+1. dakikada Thiam ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi: 0-2.

Ekinci yarının hemen başında 49. dakikada sahneye çıkan Visca skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

59. dakikada ise bu kez Djaniny Yukatel Kayserispor ağlarını havalandırarak skoru 2-2'ye taşıdı.

Mçaın 90+9. dakikasında ise kazanılan penaltıyı gole çeviren Nwakaeme Karadeniz ekibini 3-2 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 66'ya çıkartarak liderliğini sürdürürken Yukatel Kayseri spor ise 38 puanda kaldı.

Puan durumu

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lider Trabzonspor 3 puanı 90+9'daki penaltı ile aldı Sonraki Haber >>

Tut Elimden Tut ki Edemem Sensiz

Tut Elimden Tut ki Edemem Sensiz

Ukrayna’daki kadın gazeteci gözyaşlarıyla anlattı: Belki son yayınım

Ukrayna’daki kadın gazeteci gözyaşlarıyla anlattı: Belki son yayınım

Nagehan Alçı'dan göçmen çıkışı

Nagehan Alçı'dan göçmen çıkışı

Kiev yakınlarında şiddetli çatışmalar

Kiev yakınlarında şiddetli çatışmalar

17 Türk öğrencinin kaldığı Kiev’deki yurdun yakınına füze düştü

17 Türk öğrencinin kaldığı Kiev’deki yurdun yakınına füze düştü

Ukrayna'da Rus işgali devam ediyor

Ukrayna'da Rus işgali devam ediyor

KHK’lıların skandal ihraç sebepleri

KHK’lıların skandal ihraç sebepleri

Sokak röportajı yapan YouTubera saldırdılar

Sokak röportajı yapan YouTubera saldırdılar

Rus ordusu helikopterlerle Kiev'e girdi

Rus ordusu helikopterlerle Kiev'e girdi

Bekmezci'nin vefat etmesini TBMM kürsüsüne taşıdı

Bekmezci'nin vefat etmesini TBMM kürsüsüne taşıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:50:42