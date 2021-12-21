Lider Trabzonspor Altay deplasmanında geriden gelerek kazandı

Bu skorun ardından Trabzonspor puanını 45'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Altay ise galibiyet hasretine devam ederken, 18 puanda kalmış oldu.









Puan Durumu









Haftaya lider giren Trabzonspor, Süper Lig'in 18.haftasında deplasmanda Altay ile karşılaştı.10 maçtır kazanamayan Altay, karşılaşmada ilk öne geçen taraf olsa da, Trabzonspor ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.32.dakikasında maçtaki gol perdesini Altay'dan Cebrail açtı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topu kontrol eden Cebrail, sol ayağının üstüyle çok sert vurdu ve jenereliklik gol sonucu Altay 1-0 öne geçti.İlk yarı 1-0 Altay üstünlüğü ile tamamlanırken, Trabzonspor 50.dakikada skora dengeyi getirdi. Orta alanda topla buluşan Bakasetas, sol çaprazdan ceza sahasına pası aktardı. Sağ çaprazda bulunan Cornelius, ceza sahası içinden sol ayağının içiyle tek vuruş yaparak uzak köşeden topu ağlara gönderdi.Karşılaşmanın tamamlanmasına çok az bir süre kala, dakika 87'de, Cornelius tekrardan sahneye çıktı. Kaleci Uğurcan'ın gönderdği uzun topu orta alanda önce Djaniny, sonra da Koita göğsüyle indirdi. Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Cornelius, ceza alanı içine girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Böylece Trabzonspor geriden gelerek 2-1 kazanmış oldu.