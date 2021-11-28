Samanyolu Haber /Spor / Lider Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde 2 gol vardı /28 Kasım 2021 20:26

Lider Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde 2 gol vardı

Lider Trabzonspor'un VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olduğu mücadeleyi misafir takım 2-0'lık skorla kazandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 7. galibiyetini aldı ve puanını 36'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.

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Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Djaniny ve 62. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 7. galibiyetini aldı ve puanını 36'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. 2 maç sonra mağlubiyet alan Karagümrük ise 22 puanda kaldı ve 7. sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Karagümrük ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

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