Lider Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde 2 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk etti.





Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.





Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Djaniny ve 62. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti.





Bu sonucun ardından Trabzonspor, üst üste 7. galibiyetini aldı ve puanını 36'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. 2 maç sonra mağlubiyet alan Karagümrük ise 22 puanda kaldı ve 7. sırada yer aldı.





Trabzonspor, gelecek hafta Adana Demirspor'u konuk edecek. Karagümrük ise Giresunspor deplasmanına gidecek.



