Samanyolu Haber /Spor / Lider Trabzonspor seyircisi önünde 3 puanı bir golle aldı /07 Ocak 2022 22:06

Lider Trabzonspor seyircisi önünde 3 puanı bir golle aldı

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı maçı 1-0 kazandı.

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Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, ikinci yarının ilk haftasında kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı. Bordo-mavililer bu sonuçla ikinci yarıya galibiyetle başlamış oldu.

Trabzonspor'a Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasında galibiyeti getiren tek golü ise 23. dakikada Andreas Cornelius kaydetti.

Trabzonspor'da ligde 16. haftada Antalyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasında formasına kavuştu. Yıldız futbolcu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, golde asisti yapan isim olmayı başardı.

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Cornelius, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçındaki golüyle ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde puanını 49'a yükseltti. Galibiyet hasreti 10 maça çıkan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise kendi sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

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