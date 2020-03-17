Samanyolu Haber /Gündem / Liderlerden dörtlü video konferans zirvesi /17 Mart 2020 20:23

Liderlerden dörtlü video konferans zirvesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiliz mevkidaşı Johnson video konferansla dörtlü zirve gerçekleştirdi.

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Ankara'da Cumhurbaşkanlığı’ndan Salı günü yapılan açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Boris Johnson’ın video konferansla dörtlü zirve gerçekleştirdiği kaydedildi. 

Açıklamada liderlerin Suriye'deki kriz ile sığınmacı sorununu masaya yaptırdığı, ayrıca koronavirüse karşı ortak bir eylem planı üzerinde görüştüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca Suriye'nin kuzey batısına nasıl insani yardım ulaştırılabileceğinin de tartışıldığı kaydedildi. 

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşmeyle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.Liderlerin Avrupa Birliği'nin durumu ve Türkiye-AB ilişkileri konularını da gündeme getirirken Libya'daki son durumun da değerlendirildiği bildirildi. 

TSK unsurlarına İdlib'de rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısı sonrasında Erdoğan 29 Şubat'ta sığınmacıların sınır kapılarından Avrupa'ya geçişinin engellenmeyeceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından sınırda toplanan sığınmacılar nedeniyle Türkiye ve AB arasında gergin günler yaşanmıştı.  
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