Liderlerden Millet İttifakı açıklaması: 'Ortak Cumhurbaşkanı adayımız...'

Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, aday konusunda anlaşıldığı belirtilirken; 6 Mart'ta masanın yeniden toplanılacağı ifade edildi.







Söz konusu toplantının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan toplantıya ilişkin paylaşımda bulunurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise henüz paylaşımda bulunmadı.







CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener'in toplantının ardından kurmayları ile parti genel merkezlerinde bir araya geleceği bildirilmişti.





Genel başkanların açıklamaları şöyle:





Ali Babacan: "Ülkemiz için hayırlı olsun. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum."





Ahmet Davutoğlu: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık. Bu süreci ilk günden bugüne büyük bir gayretle yürüten başta ev sahibimiz Sn. Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum."







Gültekin Uysal: "Aziz Memleketimizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı, 'devlet' olma bilinci ve kazanmak inancı ile ortak bir iradeye sahibiz."







Temel Karamollaoğlu: "Ortak bir anlayışla mutabakata vardığımız değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum."





