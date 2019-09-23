Samanyolu Haber /Dünya / Liderlere ''tutsak bebeklere özgürlük!'' çağrısı /23 Eylül 2019 20:36

Liderlere ''tutsak bebeklere özgürlük!'' çağrısı

Türkiye'de 864 bebeğin hapiste tutulduğuna dikkat çekmek maksadıyla New York'ta yüzlerce taşıta "TÜRKİYE’DE 864 BEBEK HAPİSTE" ibaresi yazıldı.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Genel Kurulu için New York’a gelen dünya liderlerini barışçıl bir protesto bekliyor.

Türkiye'de 864 bebeğin hapiste tutulduğuna dikkat çekmek maksadıyla yüzlerce araca "TÜRKİYE’DE 864 BEBEK HAPİSTE" ibaresi yazıldı.

KONVOY NEW YORK SOKAKLARINDA 

AST’nin organizasyonu ile yola çıkan taşıtlar New York sokaklarında dolaşmaya başladı. 

Türkiye’deki hukuksuzlukları dünya kamuoyunun gündemine taşımayı hedefleyen konvoydaki kişilere Amerikalılar da destek veriyor.

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