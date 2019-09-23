Liderlere ''tutsak bebeklere özgürlük!'' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Genel Kurulu için New York’a gelen dünya liderlerini barışçıl bir protesto bekliyor.
Türkiye'de 864 bebeğin hapiste tutulduğuna dikkat çekmek maksadıyla yüzlerce araca "TÜRKİYE’DE 864 BEBEK HAPİSTE" ibaresi yazıldı.
KONVOY NEW YORK SOKAKLARINDA
AST’nin organizasyonu ile yola çıkan taşıtlar New York sokaklarında dolaşmaya başladı.
Türkiye’deki hukuksuzlukları dünya kamuoyunun gündemine taşımayı hedefleyen konvoydaki kişilere Amerikalılar da destek veriyor.
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