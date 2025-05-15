Lidersiz zirve: Trump, Putin ve Zelensky yok

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat 2022’de başlayan savaş üç yılı aşkın bir süredir devam ederken iki ülkenin temsilcileri İstanbul'da bir araya geliyor.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, Rusya lideri Vladimir Putin ile "şahsen" görüşme isteğine, Kremlin’den beklenen olumlu yanıt gelmedi. Akşam geç saatlerde Rusya'dan yapılan açıklamada, Putin’in üst düzey Rus diplomatlar ve savunma yetkililerinden oluşan bir heyeti görüşmeler için görevlendirdiği bildirildi.





ZELENSKİY ANKARA'DA

Halktv'nin haberine göre öte yandan, Zelenski’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek üzere Ankara’ya geldiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları saat 13.00'te Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zelenskiy'yi resmi törenle karşılayacağını bildirdi. ikili görüşme sonrası heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.





Savaşın başlangıcından yaklaşık bir ay sonra 29 Mart 2020’de yine İstanbul'da iki ülke temsilcileri bir araya gelmişti. Çatışmaları sona erdireceği düşünülen görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.





RUS HEYETİ İSTANBUL'DA

Bugün yapılacak görüşmelerin İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılması planlanıyor. Rusya'nın TASS haber ajansı, görüşmelerin saat 10.00'da başlayacağını toplantının basına kapalı şekilde gerçekleşeceğini bildirdi. İsimsiz bir kaynağa dayandırılan haberde heyetin İstanbul'a geldiği belirtildi.





Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nde yetkili Andriy Kovalenko ise Telegram'dan yaptığı açıklamada TASS'ın haberini yalanladı. Rusya ile Türkiye'deki görüşmelerin ne zaman başlayacağı konusunda bir anlaşma olmadığını söyleyen Kovalenko, "Bu planlanmamıştı ve doğru değildi" dedi.





GEÇ SAATLERDE AÇIKLANDI

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde Rusya'yı temsil edecek heyet belirlendi. Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna ile müzkereler için İstanbul'da bulunacak heyete danışmanını, üst düzey diplomatlar ile askeri ve istihbarat yetkililerini görevlendirdi.





Kremlin'in internet sitesinde yer alan emirde heyette, danışman Vladimir Medinsky, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov'un yer aldığı belirtildi. Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.





Heyetteki uzmanlar listesinde ise; Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya, Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk, Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.





UKRAYNA'YI TEMSİL EDECEK HEYET

Öte yandan Ukrayna'yı temsil edecek heyet de belirlendi. Ukrayna'yı, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak temsil edecek.





ABD DIŞİŞLERİ BAKANI DA KATILACAK

ABD Başkanı Donal Trump’ın İstanbul’daki görüşmelere katılıp katılmayacağı gündemdeydi. Günlerdir bir belirsizlik olsa da Putin'in İstanbul'a gelmeme kararının ardından Trump'ın da katılması beklenmiyor.





Trump, dün yaptığı açıklamada "Putin’in benim orada olmamı istediğini biliyorum. Savaşı bitirecekse bunu düşünürüm" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Kremlin’in geç saatte açıkladığı listede Putin yer almayınca Trump'ın da katılma ihtimali zayıfladı.





Ancak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff’un görüşmelerin ilk turunun ardından İstanbul’a gelmesi planlanıyor.





ABD Dışişleri Bakanı Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'ya gelmişti.