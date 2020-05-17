Samanyolu Haber /Spor / 'Ligler iptali edilemeyecek, maçların süresi kısalacak' iddiası /17 Mayıs 2020 15:07

'Ligler iptali edilemeyecek, maçların süresi kısalacak' iddiası

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri başlatma kararının tartışması sürüyor.

SHABER3.COM

Futbol liglerinin 12 Haziran'da başlamasına birçok çevreden itiraz gelirken Futbol Federasyonu'ndan da geri adım gelmedi. Gazeteduvar'da yer alan kulis habere göre maçların süresi kısalabilir. Sitede yer alan haber şöyle: 

Federasyon başkanı son açıklamasında liglerin 12 Haziran’da başlama kararının gelişmelere göre temmuz ayına ertelenebileceğini söyledi ancak kesinlikle bir iptalden söz etmedi. Federasyonun bu ısrarına Bilim Kurulu’nun sıcak bakmadığı biliniyor. Edinilen bilgiye göre, seyircisiz oynansa da bir maç sadece iki takımın oyuncularının karşılaşması anlamına gelmiyor. Bir maçın oynanması çeşitli görevler yapan en az 200, hatta 300 kişilik bir ekibin bir araya gelmesi anlamına geliyor. Bu da bulaş riskini daha da artıran bir etken olarak değerlendiriliyor. Federasyon maça hazırlanan takımlara sık sık test yaparak, çıkan vakaların ayıklanmasıyla sorunun çözüleceğini düşünüyor. Ancak bunun ne kadar çözüm olacağı bir muamma. Bu arada yeni öneriler de var. Bunlardan biri Bilim Kurulu ligin devamına onay verse dahi maçların 30’ar dakika olarak iki devre oynanması önerisi. Bu 90 dakikalık maçların yarım saat kısaltılması anlamına gelecek. Süre arttıkça bulaş riski artacağı için bu önerinin tartışılması gerektiği söyleniyor. Hatta olağanüstü bir dönemden geçilirken dünyanın farklı ülkelerinde de bunun tartışılacağı savunuluyor. Bakalım federasyon bu öneriye ne diyecek?
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