Samanyolu Haber /Spor / Liglerin açılması içi karar TFF'de /05 Mayıs 2020 20:09

Liglerin açılması içi karar TFF'de

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bugün yapılan toplantının ardından bir paylaşım yaptı. Koca liglerin devamının federasyonun kendi kararı olacağını iletti.

SHABER3.COM

Corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig, TFF 1-2. Lig ve tüm alt liglere ara verilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bugün bir araya geldi. Açıklanan ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nün ardından tüm liglerde dönüş için hazırlık yapan ve tarih belirlemeye çalışan TFF’de başkan Nihat Özdemir görüşlerini almak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile toplantı yaptı.

‘FEDERASYONUN KENDİ İRADESİ’

Tüm kamuoyunun merak ettiği toplantının ardından açıklama Fahrettin Koca’dan geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Koca, ”TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir'le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

TFF YÖNETİM KURULU TOPLANIYOR

Bilim Kurulu’nun da görüşünün alındığı toplantı sonrası TFF Yönetim Kurulu yarın sabah saat 10.00’da bir toplantı gerçekleştirme kararı aldı. Bu toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özemir’in bir açıklama yapacağı ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Liglerin açılması içi karar TFF'de Sonraki Haber >>

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü

Eğitim uçağı düştü

Eğitim uçağı düştü

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:16:42