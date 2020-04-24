Liglerin başlayacağı tarih açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı toplantı sona erdi.







Mehmet Sepil yaptığı açıklamada," 12-13-14 Haziran'da liglerin başlayıp, 26 Temmuz'da liglerin bitirilmesi en muhtemel senaryo" dedi.





Mehmet Sepil'in açıklamalarından satır başları şöyle:





"Bu çok zorlu bir süreç, sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde sporun ve futbolun ne zaman başlayacağı tartışılıyor. Öngörü yapmak oldukça zor. Bu konuda sorumluluk TFF'de. Nihat Başkanımız bu konuda öngörülerde bulunup bilgiler verdi.





Ay sonu tekrar toplantı yapılacak. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı ile istişarede bulunulacak, sonrasında futbol maçlarının devamının ne şekilde ne zaman olacağı kararı verilecek. Bugün en muhtemel senaryoları konuştuk.





Ay sonundaki görüşme sonrası muhtemel futbol takvimi oluşacak. Avrupa'da da Türkiye'de de maçların bitirilmesi konusunda yüksek bir irade var. Hedefimiz öncelikle bu olacak.





En temel senaryo şöyle: 12-13-14 Haziran'da liglerin başlaması, kalan 8 maçın ve kupadaki maçların 26 Temmuz'daki bitirilmesi senaryosu şu an önümüzdeki senaryo.





Maçların ortak bir şehirde oynanmasının söz konusu olmadığı açıklandı TFF Başkanımız tarafından. Her takım maçını kendi şehrinde oynayacak muhtemel senaryoya göre.





Avrupa'da konuşulanlar ve uygulamalara baktığımızda seyircisiz oynanması en muhtemel senaryo gibi gözüküyor. Kulüpler bazında farklı görüşler olabilir ama federasyon ve bakanlığın söylediğine göre kesinlikle liglerin bitirilmesi yönünde bir irade var.





Bugün liglerin bitirilmemesi veya bitirilmezse neler yapılacağı senaryoları tartışılmadı. 12 Haziran-26 Temmuz arası liglerin ve kupanın tamamlanması ilk planımız.





Bakanımıza hem Kulüpler Birliği hem TFF hem de kulüp başkanları görüşlerini ilettiler, gelirler hemen hemen sıfırlandı şu an, burada büyük gelir kaybı söz konusu. Geçmişte de biliyoruz, bu realite, saklamakta bir amaç yok, zaten zor durumda futbol ekonomisi.





Bugün futbol ekonomisi daha da zor duruma düştü. Bugün neler yapılabileceğini tartıştık. Bir çalışma grubu kurduk, genelde çok hızlı çalışmaz bu gruplar biliyoruz ama bakanımızın da moderatörlüğünde hızlıca çalışmalara başlanmasını planladık.





Sorunları nasıl çözeceğimiz konusunda çalışmaların kısa sürede başlamasına karar verildi. Artık tüketen değil üreten bir spor ekonomisine geçmemiz gerekiyor, bakanımız da bunu tekrar hatırlattı. Yıllardır tüketilmiş ekonomiden üreten bir ekonomiye geçişi tartıştık."