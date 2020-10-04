Limandan ayrılan Oruç Reis Antalya açıklarına demirledi

Yunanistan ile Doğu Akdeniz geriliminde NATO karargahında askeri heyetler arası görüşmelerin başlaması üzerine Antalya Limanı'na geri dönen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, dün gece saatlerinde limandan ayrılarak Antalya açıklarına demirledi.





Yunanistan'ın dün yayınladığı iki Navtex'in ardından Türkiye, Yunanistan tarafından duyurulan sahaların Antalya Navtex istasyonu sorumluluk sahasında olduğunu belirten Navtex yayınlamıştı.





Öte yandan DHA'nın geçtiği haberde Oruç Reis'in Akdeniz açıklarına hareketinin bakımı yapılan "cihazları test için" olduğu belirtilirken "Oruç Reis'in verilecek yeni görevi beklediği öğrenildi" ifadesine de yer verildi.