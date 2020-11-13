Eski TRT Haber Kanalı Koordinatörü Ahmet Böken'in Konya Akşehir kapalı cezaevinde çekirdekten yetiştirdiği limon ağacına 'yasak 'denilerek el konuldu.
Bu haberin sosyal medyada yayınlanmasının ardından bir arkadaşının kaleme aldığı düşünceler
Limon ağacı..
Hayat bu hayretler kuşağı. Hapishane ve Ahmet Böken!
Olur mu?
Normalde olamaz amma uzun bir zamandır ülkemde normal olan ne kaldı ki..
Şimdilerde vatan aşığı masumların, Milletin hizmetkarı eğitimlilerin, çalıp çırpmayan zenginlerin yolunun kesiştiği yer hapishaneler...
Böyle olunca Ahmet Böken bey dışarda olursa bir yanlışlık olurdu.
Yanlışlık olmadı O da yıllardır memleketimin masum evlatlarının çilehanelerinde.
Ahmet Böken...
Ahmet abim, sesin sözün kısacası özünde bahçıvanlık vardı. Vatan için toprağa düşüp fidan vermekti hayalin. Çalıştın çabaladın Trt Haberi markalaştırdın. Baştacı edilmen gerekiyordu belki ama devir yanlışla doğrunun yer değiştirdiği bir zaman dilimiydi. Ailenden uzak olman için kilometrelerce uzaklarda hapislere atıldın.
Hapishanede özgürlüğe hasretini yine tohum ekip yetiştirdiğin limon ağacıyla gideriyordun. O çekirdeğin toprağın bağrından dirilişiyle daracık koğuşun genişliyor, birgün o çekirdek gibi hapishane toprağından sevdiklerine doğru çiçeklerle dal vermeyi hayal ediyordun.
Dün sürgün Üstadını Afyonun dağlarında çiçeklerle konuşturmayanlar bugün senin sürgün vermiş limon ağacıyla hasbihaline izin vermezlerdi... adamların yeşile dünden beri 1000 yıl sürecek düşmanlığını bilemezdin! Belki de bildin...
Bilsen ne fayda; sen busun, onlar bu.
Sen yapacaksın onlar yıkacak
Yine yapacaksın yine yıkacaklar yılmayacaklar
Yine yapacaksın ve yine yıkacaklar
Dilerim bu sefer yıkıntılarının altında kalsınlar...
Bilirim hür olsan yine yardımlarına koşarsın...
O zalim ama çaresiz güruha yardım etmek için yıldırım hızıyla yola koyulursun. Dilerim çıktığın yolda arabanın benzini biter.
Benzini bulursan lastiğin patlar.
Lastiği tamir ettirirsen marşın basmaz. Onu da halledersen motor arıza verir...
Dilerim o zulümkeşlerin biçare feryatlarını duyanların kulakları duymaz olsun, gözleri görmez olsun inim inim inlesin susuzluktan çölvari seraplarda su sesleri dinlesinler...
Susuzluklarında çare olarak limon ağacının suyuna kalsınlar o limonlar seraplarını kabuslara çevirsin gram suları çıkmasın...
Üstad Mahsuni gibi derim
Köşkün sarayın yıkılsın
Erim erim eriyesin
Umudun suya dökülsün
Erim erim eriyesin
Sürüm sürüm sürünesin
Musa ile Tur-i Sinan
Haktan gelmiş idi İnan
Yesin seni yılan Çayan
Erim erim eriyesin
Sürüm sürüm sürünesin
Aslan pençesi vurulsun
Çayın Deniz'e kurulsun
Gözlerin yansın kör olsun
Erim erim eriyesin
Sürüm sürüm sürünesin
Mahzuni'yi sever idin
Ona sevgilim der idin
Candan başka ne yer idin
Erim erim eriyesin
Sürüm sürüm sürünesin.