Eski TRT Haber Kanalı Koordinatörü Ahmet Böken'in Konya Akşehir kapalı cezaevinde çekirdekten yetiştirdiği limon ağacına 'yasak 'denilerek el konuldu.





Bu haberin sosyal medyada yayınlanmasının ardından bir arkadaşının kaleme aldığı düşünceler







Limon ağacı..





Hayat bu hayretler kuşağı. Hapishane ve Ahmet Böken!

Olur mu?

Normalde olamaz amma uzun bir zamandır ülkemde normal olan ne kaldı ki..

Şimdilerde vatan aşığı masumların, Milletin hizmetkarı eğitimlilerin, çalıp çırpmayan zenginlerin yolunun kesiştiği yer hapishaneler...

Böyle olunca Ahmet Böken bey dışarda olursa bir yanlışlık olurdu.

Yanlışlık olmadı O da yıllardır memleketimin masum evlatlarının çilehanelerinde.

Ahmet Böken...

Ahmet abim, sesin sözün kısacası özünde bahçıvanlık vardı. Vatan için toprağa düşüp fidan vermekti hayalin. Çalıştın çabaladın Trt Haberi markalaştırdın. Baştacı edilmen gerekiyordu belki ama devir yanlışla doğrunun yer değiştirdiği bir zaman dilimiydi. Ailenden uzak olman için kilometrelerce uzaklarda hapislere atıldın.

Hapishanede özgürlüğe hasretini yine tohum ekip yetiştirdiğin limon ağacıyla gideriyordun. O çekirdeğin toprağın bağrından dirilişiyle daracık koğuşun genişliyor, birgün o çekirdek gibi hapishane toprağından sevdiklerine doğru çiçeklerle dal vermeyi hayal ediyordun.

Dün sürgün Üstadını Afyonun dağlarında çiçeklerle konuşturmayanlar bugün senin sürgün vermiş limon ağacıyla hasbihaline izin vermezlerdi... adamların yeşile dünden beri 1000 yıl sürecek düşmanlığını bilemezdin! Belki de bildin...

Bilsen ne fayda; sen busun, onlar bu.

Sen yapacaksın onlar yıkacak

Yine yapacaksın yine yıkacaklar yılmayacaklar

Yine yapacaksın ve yine yıkacaklar

Dilerim bu sefer yıkıntılarının altında kalsınlar...

Bilirim hür olsan yine yardımlarına koşarsın...

O zalim ama çaresiz güruha yardım etmek için yıldırım hızıyla yola koyulursun. Dilerim çıktığın yolda arabanın benzini biter.

Benzini bulursan lastiğin patlar.

Lastiği tamir ettirirsen marşın basmaz. Onu da halledersen motor arıza verir...

Dilerim o zulümkeşlerin biçare feryatlarını duyanların kulakları duymaz olsun, gözleri görmez olsun inim inim inlesin susuzluktan çölvari seraplarda su sesleri dinlesinler...

Susuzluklarında çare olarak limon ağacının suyuna kalsınlar o limonlar seraplarını kabuslara çevirsin gram suları çıkmasın...









Üstad Mahsuni gibi derim





Köşkün sarayın yıkılsın

Erim erim eriyesin

Umudun suya dökülsün





Erim erim eriyesin

Sürüm sürüm sürünesin





Musa ile Tur-i Sinan

Haktan gelmiş idi İnan

Yesin seni yılan Çayan





Erim erim eriyesin

Sürüm sürüm sürünesin





Aslan pençesi vurulsun

Çayın Deniz'e kurulsun

Gözlerin yansın kör olsun





Erim erim eriyesin

Sürüm sürüm sürünesin





Mahzuni'yi sever idin

Ona sevgilim der idin

Candan başka ne yer idin





Erim erim eriyesin

Sürüm sürüm sürünesin.