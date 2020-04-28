Limon kumpasçıları serbest bırakıldı

Paylaşımın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik’in şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çiftçi rolündeki Ömer Tuncel, kameraman Mahmut Dölek ile Emrah Toraman, cumartesi günü geç saatlerde, olayla ilgisinin olduğu öne sürülen Kumkuyu eski Belediye Başkanı Ömer Sezer ise dün akşam gözaltına alındı.







Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Serbest bırakıldılar





Emniyetteki işlemlerinin ardından Erdemli Adliyesi'ne gönderilen 4 şüpheliden Ömer Sezer, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mahmut Dölek, Ömer Tuncel ve Emrah Toruman ise denetimli serbestlik ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



