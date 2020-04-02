Limon ve zencefil Korona'ya karşı etkili mi?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan, sağlığı korumaya yönelik limon ve zencefilin tüketilebileceği, ancak bu ürünlerin yeni tip Koronavirüse (Covid-19) karşı terapötik etkisinin ispatlanmadığını belirtti.







Ryan, İsviçre'nin başşehri Cenevre’deki basın toplantısında, limon ve zencefilin Koronavirüs'e karşı etkili olup olmadığı sorusuna, "Bizi daha iyi hissettiren her şey, güven veren her şey ve tehlikeli olduğunu düşünmediğiniz her şey kesinlikle sağlık üzerinde olumlu etkiye sahip olabilir." dedi.





KORONAVİRÜS'E KARŞI ŞU AN İÇİN DOĞRULANMIŞ BİR TEDAVİ YOK





"Ancak bu hastalığa karşı etkili olduğunu söylemekle aynı şey değil." diyen Ryan, "Halihazırda Covid-19’a karşı mücadelede etkinliği ispatlanan bir tedavi yok. Bu yüzden insanlara, eğer limon, zencefil ve bal gibi sevdikleri ilaçlar varsa hastalık sırasında onları tüketmeye devam etmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.





Ryan, "Bir şeylerin Covid-19’ten iyileştirebileceği yönünde asılsız varsayımlar yapmayalım. Şu an için doğrulanmış bir tedavi yok." ifadelerini kullandı.