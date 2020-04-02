Samanyolu Haber /Sağlık / Limon ve zencefil Korona'ya karşı etkili mi? /02 Nisan 2020 01:11

Limon ve zencefil Korona'ya karşı etkili mi?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), limon ve zencefilin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı etkisinin henüz ispat edilmediği söyledi.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan, sağlığı korumaya yönelik limon ve zencefilin tüketilebileceği, ancak bu ürünlerin yeni tip Koronavirüse (Covid-19) karşı terapötik etkisinin ispatlanmadığını belirtti.

Ryan, İsviçre'nin başşehri Cenevre’deki basın toplantısında, limon ve zencefilin Koronavirüs'e karşı etkili olup olmadığı sorusuna, "Bizi daha iyi hissettiren her şey, güven veren her şey ve tehlikeli olduğunu düşünmediğiniz her şey kesinlikle sağlık üzerinde olumlu etkiye sahip olabilir." dedi. 

KORONAVİRÜS'E KARŞI ŞU AN İÇİN DOĞRULANMIŞ BİR TEDAVİ YOK

"Ancak bu hastalığa karşı etkili olduğunu söylemekle aynı şey değil." diyen Ryan, "Halihazırda Covid-19’a karşı mücadelede etkinliği ispatlanan bir tedavi yok. Bu yüzden insanlara, eğer limon, zencefil ve bal gibi sevdikleri ilaçlar varsa hastalık sırasında onları tüketmeye devam etmelerini tavsiye ederim." diye konuştu. 

Ryan, "Bir şeylerin Covid-19’ten iyileştirebileceği yönünde asılsız varsayımlar yapmayalım. Şu an için doğrulanmış bir tedavi yok." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Limon ve zencefil Korona'ya karşı etkili mi? Sonraki Haber >>

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Vali Hanım sokağa indi!

Vali Hanım sokağa indi!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Bizim esas işimiz

Bizim esas işimiz

Nereden nereye…

Nereden nereye…

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Akşener: Korona tedbirlerinde 5 müteahhitin ne işi var anlayamadık

Salgının ortasında işsiz kaldılar

Salgının ortasında işsiz kaldılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:31:54