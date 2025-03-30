Limuzini patladı: Putin'e suikast girişimi Rusya'yı karıştırdı

Rusya başkenti Devlet Başkanı Vladimir Putin, olağanüstü güvenlik önlemleri ile korunan liderler arasında öne çıkarken sosyal medyada paylaşım rekorları kıran görüntüler 'bu nasıl oldu?' sorusunu akıllara getirdi.





Halktv'de yer alan habere göre Putin'in resmi araç listesinde yer alan limuzin başkent Moskova’da patladı. FSB karargahı yakınlarında gerçekleşen olayda, aracın motorundan başlayan yangın hızla iç kısma yayıldı.





PUTİN'İN LİMUZİNİ PATLADI

Patlamanın ardından limuzin alevler içinde kalırken, çevredeki restoran çalışanları ilk müdahaleyi yaptı. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı açıklandı. Ancak, siyah dumanların sokağı kapladığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.





Kremlin’in Başkanlık Mal Yönetimi Müdürlüğü’ne tahsis edilen aracın kim tarafından kullanıldığı ve patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.





Yetkililerden detaylı bir açıklama beklenirken, olayın ardında mekanik arıza dışında bir şey olup olmadığı sorgulanıyor.





SUİKAST GİRİŞİMİ RUSYA'YI KARIŞTIRDI

Son yıllarda Putin’in güvenliği için geniş çaplı önlemler alınırken, herhangi bir suikast girişimine nükleer yanıt verileceği açıklanmıştı. Putin’in, devlet liderlerine hediye ettiği zırhlı limuzinlerle seyahat ettiği biliniyor.





Moskova’daki bu şüpheli patlama, olası suikast girişimi Rusya'yı karıştırırken Rus güvenlik politikalarını yeniden gündeme getirdi. Dünya liderlerinin tepkisi beklenirken, olayın arkasındaki nedenler araştırılıyor.