Samanyolu Haber /Dünya / Limuzini patladı: Putin'e suikast girişimi Rusya'yı karıştırdı /30 Mart 2025 10:54

Limuzini patladı: Putin'e suikast girişimi Rusya'yı karıştırdı

Rusya lideri Putin'in limuzini patladı. FSB karargahı yakınlarında gerçekleşen patlama sosyal medyada çok kez paylaşılırken alev alev yanan aracın görüntüleri ile ortaya atılan olası suikast girişimi Rusya'yı karıştırdı.

SHABER3.COM

Rusya başkenti Devlet Başkanı Vladimir Putin, olağanüstü güvenlik önlemleri ile korunan liderler arasında öne çıkarken sosyal medyada paylaşım rekorları kıran görüntüler 'bu nasıl oldu?' sorusunu akıllara getirdi.

Halktv'de yer alan habere göre Putin'in resmi araç listesinde yer alan limuzin başkent Moskova’da patladı. FSB karargahı yakınlarında gerçekleşen olayda, aracın motorundan başlayan yangın hızla iç kısma yayıldı.

PUTİN'İN LİMUZİNİ PATLADI
Patlamanın ardından limuzin alevler içinde kalırken, çevredeki restoran çalışanları ilk müdahaleyi yaptı. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı açıklandı. Ancak, siyah dumanların sokağı kapladığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Kremlin’in Başkanlık Mal Yönetimi Müdürlüğü’ne tahsis edilen aracın kim tarafından kullanıldığı ve patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Yetkililerden detaylı bir açıklama beklenirken, olayın ardında mekanik arıza dışında bir şey olup olmadığı sorgulanıyor.

SUİKAST GİRİŞİMİ RUSYA'YI KARIŞTIRDI
Son yıllarda Putin’in güvenliği için geniş çaplı önlemler alınırken, herhangi bir suikast girişimine nükleer yanıt verileceği açıklanmıştı. Putin’in, devlet liderlerine hediye ettiği zırhlı limuzinlerle seyahat ettiği biliniyor.

Moskova’daki bu şüpheli patlama, olası suikast girişimi Rusya'yı karıştırırken Rus güvenlik politikalarını yeniden gündeme getirdi. Dünya liderlerinin tepkisi beklenirken, olayın arkasındaki nedenler araştırılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:30:28