Linç düğmesine bastığını itiraf etti

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Yandaş gazetecilerin ve trollerin günlerdir Ahbap Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent’e yönelik yürüttüğü linç kampanyasının perde arkası deşifre oldu. Erdoğan son açıklamalarıyla linç düğmesine bizzat kendisinin bastığını itiraf etti.





Ahbap Derneği, depremlerin ardından ilk andan itibaren yardım organizasyonlarına başladı ve başta enkaz altındakiler olmak üzere, birçok insanın imdadına yetişti. Türkiye içinden ve dışından bir çok kurum, kuruluş ve yardım etmek isteyen insanlar, Ahbab Derneği’ne ciddi miktarlarda bağışlar yaptı.





Ahbap’a yapılan bağışlar yandaşların hemen dikkatini çekti. Haluk Levent hem ilgi odağı oluyor hem de önemli miktarlarda bağışlar topluyordu. Her iki durum da AKP’lileri çok rahatsız etti ve derhal linç kampanyasına başladılar.





Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, para toplayarak depremzedelere yardım yapan Haluk Levent hakkında, "1 milyar lira teslim edemezsin, yönetemez" dedi. Turgay Güler, Haluk Levent'in, bağışları AFAD ile koordineli yürütüyoruz sözlerine, "açık kapı bırakıyor" yorumunu yaptı.





AKP Kırşehir İl Yönetim Kurulu Üyesi Berk Can Doğan yine Haluk Levent’i hedef alarak “On binlerce gönüllünün emeğini, alın terini bu ikisine yedirmemek lazım" diye yazdı.





Eski Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı ise Ahbap’a yapılan yardımların tamamının AFAD’a devredilmesini istedi. Yakışıklı, “Yarın sabah toplanan para miktarının detaylı bilgisi ve harcamaların faturası yayınlanırsa şu ana dek neler yapıldığı görülmüş olur. Ben de bizzat yayımlarım. Eğer bu güne dek yardımlar öylece bekliyorsa tamamı AFAD’a devredilebilir” paylaşımı yaptı.













MHP'li Birol Gür de katıldı kampanyaya ve twitter mesajında, "Lütfen yardımlarınızı AFAD üzerinden yapınız. AHBAP çavuş ilişkileriyle uğursuz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor endişelerimiz var” ifadelerini kullandı.





Linç kampanyasının yanı sıra Ahbap Derneği’ne çok yoğun siber saldırı düzenlendiği öğrenildi. Saldırıların Türkiye içinden içinden ve mobil ağa sahip bir trafik ile yapıldığı düşünülüyor.





Nihayet dün Ahbap’a ve Haluk Levent’e yönelik linç kampanyasının düğmesine kimin bastığı ortaya çıktı. Erdoğan, Adıyaman'da yaptığı açıklamada nakdi yardımlar için AFAD'ı işaret ederek, "Nakdi yardımların AFAD üzerinden yapılması, istismarları ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir yöntemdir. İş dünyamızdan, esnafımıza her kesimden insanımızın AFAD hesaplarına yaptıkları yardımların her kuruşu, deprem bölgesindeki faaliyetler için harcanmaktadır” diye konuştu.





Bu sözlerle, Ahbap’a yönelik “istismar” ithamında bulundu Erdoğan. Türkiye içinden ve dışından, yardım etmek isteyen kurumlar ve insanlar zaten “istismar” korkusuyla Ahbap’a yöneliyor. Erdoğan ise Ahbap’a “istismar” ithamında bulunarak AFAD’ı işaret ediyor.





Aslında Erdoğan’ın direk Ahbap’la bir derdi yok. Onun derdi, ilgi yani minnet odağı olmakla ve parayla. Kendisi dışında her kim teveccühüne mazhar olursa derhal onu hedef alıp tasfiye etmeye çalışıyor. Maalesef depremin ardından ilk günlerde askerin enkazlarda yardım bekleyen insanlara müdahale etmesine de bu yüzden izin vermedi. Erdoğan, 2014 yılında Soma’da yaşanan maden faciasının ardından da Kimse Yok Mu Derneği’ni hedef almıştı ve madenci yakınlarından Kimse Yok Mu’nun yardımlarını kabul etmemelerini istemişti.





Erdoğan ve trolleri, onbinlerce insan göçük altında kurtarılmayı beklerken yine aynı hesabı yapıyor. Başka biri ilgi odağı olmamalı, yardım paraları sadece kendisinde toplanmalı.







