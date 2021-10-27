Linç videosuyla tehdite jet cevap

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Erdoğan, partisinin grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde uğradığı yumruklu saldırı dahil birçok video izletti.
Söz konusu videolar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile dalga geçti.
Kılıçdaroğlu mesajında, "Şahıs, grup konuşması yapıyor; dakikalarca videolarımı gösteriyor. Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin. 'Oynatalım Uğurcuğum' siyasetinde sana başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.