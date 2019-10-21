Lindsey Graham fikrini değiştirdi

Fox News kanalına konuşan Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen ismi Lindsey Graham, haftasonunda Başkan Donald Trump ile yaptığı sohbetin, hem Türkiye'nin hem de Kürtlerin güvenliği garantiye alınırken IŞİD'cilerin kontrol altında tutulacağı bir çözüme ulaşma konusunda iyimserliğini artırdığını söyledi.







"Kartlarımızı doğru oynamamız halinde Suriye'de yıllardır elimizden kaçan tarihi çözümlerin bazılarının gerçekleşebileceğine dair giderek daha iyimser oluyorum" diyen Graham, Trump'la sohbetinden bazı içerikler de paylaştı.





Trump'ın Türklerle Kürtler arasında uluslararası güçlerin bulunduğu askersiz bölge kurulmasına ve bu bölgenin üzerinde ABD'nin hava gücünün bulunmasına hazır olduğunu aktaran Cumhuriyetçi Senatör, hava gücü kullanmalarının bölgede tutulan IŞİD'cilerin kaçmamasını garantiye alacağını savundu.





Graham, ABD ile Suriye'de ortaklık yaptığı Kürtlerin Suriye petrol yataklarını modernleştirmek için ortak girişimde bulunabileceğine inandığını söylerken, petrol gelirinin Kürtlere kalmasından söz etti.





Trump'ın Suriye petrolüyle ilgili görüşleri için "Alışıldık kalıpların dışında düşünüyor" ifadesini kullanan Cumhuriyetçi Senatör, şunları söyledi:





"Başkan Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyor. IŞİD'in geri dönmeyeceğinden emin olmak istiyor. IŞİD'in dirilmemesini garantilemek için Suriye'nin doğusunda Kürtlerle ortaklığa devam etmemizi bekliyorum." Fox News kanalında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunu hedef alan Barış Pınarı Harekatı için 'Erdoğan'ın işgali' vurgusu yapan Graham, daha önce Trump'ı Kürtlere ihanet etmekle suçlarken, ABD askerlerinin çekilmesinin Kürtlerin yıkımına yol açacağını savunmuştu. Kongre'de Türkiye'ye ağır yaptırımlar getirilmesinin başını çeken Graham'in Demokrat Senatör Chris Van Hollen ile birlikte hazırladığı tasarıda askeri mali transferler, Halkbank, S-400 alımı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesinin mal varlığının araştırılması ve vize yaptırımları yer aldı.