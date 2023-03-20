Lineker, BBC ekranlarına yeniden döndü

BBC’deki kriz nasıl başladı?





BBC’de en fazla ödenenen yorumcularının başında gelen Lineker, Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek finalinde Burnley ile Manchester City arasında dün akşam oynanan karşılaşmayı yorumladı.Burnley'yi 6-0 yenen Manchester City, yarı finale yükselirken, Lineker tekrar maç yorumlamaktan büyük memnunluk duyduğunu bildirdi.Programın yorumcuları arasında yer alan ancak Lineker’e destek için geçen hafta yayında yer almayan milli takımın eski kaptanı Alan Shearar, durumun yeniden “normale” döndüğünü bildirdi.Shearer, "Geçen haftayı kaçıran tüm izleyiciler için ne kadar üzüldüğümüzü bir kez daha açıklığa kavuşturmam gerekiyor. Herkes için gerçekten zor bir durumdu ve kendi hataları olmaksızın, televizyon ve radyodaki yayını izleyen iyi insanlar, adil olmayan bir durumla karşılaştı. Artık normale dönmemiz ve futbol hakkında konuşmamız gerçekten çok güzel." dedi.İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın açıkladığı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı'nı ırkçı bir uygulama olarak eleştiren ve bunları Nazi dönemi Almanya’sı yöneticilerinin söylemleriyle kıyaslayan Lineker'in görevine, BBC'nin sosyal medya kullanımı kurallarına uymadığı gerekçesiyle son verilmişti.Hafta sonu yayımlanan Günün Maçı programı için başka bir sunucu arayışına giren BBC, tüm yedek sunucu ve teklif götürdüklerinden Lineker'le dayanışma gösterdikleri için olumsuz yanıt almıştı.İngiliz hükümetinin göç politikasını eleştiren BBC sunucusu Gary Lineker görevden alındıProgramın yorumcuları efsane futbolcular Ian Wright ve Alan Shearar, Lineker'le dayanışma için programa çıkmayacaklarını açıklamış, BBC'deki diğer spor programlarının sunucuları ve spor muhabirleri de Lineker'e destek açıklamaları yapmıştı.Tepkiler üzerine BBC geri adım atmak zorunda kaldıBBC’nin, sosyal medya kullanım yönetmeliği ve uygulamasını yeniden gözden geçireceği ve bu konuda bağımsız bir soruşturma açma kararının ardından hafta başı Lineker’in yeniden ekranlara döneceği açıklanmıştı.