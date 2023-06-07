Samanyolu Haber /Spor / Lionel Messi kararını verdi serveti elinin tersiyle itti /07 Haziran 2023 20:10

Lionel Messi kararını verdi serveti elinin tersiyle itti

Paris Saint Gerrmain'den ayrılan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin, Suudi Arabistan'dan gelen eşi benzeri görülmemiş astronomik teklifi reddettiği ve gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği hakkında son kararı verdiği öğrenildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain’de (PSG) geçirdiği iki yılın ardından sözleşmesi sona eren Lionel Messi’nin gelecek sezon ABD Ligi’nde forma giyeceği belirtildi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in iki yıl için 1.2 milyar Euro teklifte bulunduğu Lionel Messi’nin, bu akılalmaz rakamı kabul etmediği ve David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İspanyol gazeteci Guillem Balague, Arjantinli yıldızın Al Hilal ve Barcelona’dan gelen tekliflere rağmen ABD’ye gitmeye karar verdiğini açıkladı.

Efsanesi olduğu Barcelona’nın ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir ücret sunan Al Hilal takımlarının tekliflerini geri çeviren Arjantinli forvet, tercihini son iki yıldır kendisini ikna etmeye çalışan Inter Miami’den yana kullandı.

MESSI, İLK KEZ AVRUPA DIŞINA ÇIKIYOR

Inter Miami’nin, yıldız futbolcunun transferi için biri spor, diğeri teknoloji sektöründe olan iki dev firmadan sponsorluk desteği alacağı belirtildi.

‘Dünyada Yılın Futbolcusu’ ödülüne tam yedi kez layık görülen 35 yaşındaki Lionel Messi, Inter Miami’ye imza atması durumunda kariyerinde ilk kez Avrupa dışında bir takımda forma giyecek.
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