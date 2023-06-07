Lionel Messi kararını verdi serveti elinin tersiyle itti

Efsanesi olduğu Barcelona’nın ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir ücret sunan Al Hilal takımlarının tekliflerini geri çeviren Arjantinli forvet, tercihini son iki yıldır kendisini ikna etmeye çalışan Inter Miami’den yana kullandı.





Sözcü'de yer alan habere göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain’de (PSG) geçirdiği iki yılın ardından sözleşmesi sona eren Lionel Messi’nin gelecek sezon ABD Ligi’nde forma giyeceği belirtildi.Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’in iki yıl için 1.2 milyar Euro teklifte bulunduğu Lionel Messi’nin, bu akılalmaz rakamı kabul etmediği ve David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İspanyol gazeteci Guillem Balague, Arjantinli yıldızın Al Hilal ve Barcelona’dan gelen tekliflere rağmen ABD’ye gitmeye karar verdiğini açıkladı.Inter Miami’nin, yıldız futbolcunun transferi için biri spor, diğeri teknoloji sektöründe olan iki dev firmadan sponsorluk desteği alacağı belirtildi.‘Dünyada Yılın Futbolcusu’ ödülüne tam yedi kez layık görülen 35 yaşındaki Lionel Messi, Inter Miami’ye imza atması durumunda kariyerinde ilk kez Avrupa dışında bir takımda forma giyecek.