Samanyolu Haber /Medya / Lisans başvurusu yapılmadı, engellendi /27 Kasım 2020 22:17

Lisans başvurusu yapılmadı, engellendi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) lisans başvurusunda bulunmadığı belirtilen dijital müzik platformu Tidal'e erişimin engellendiği ifade edildi.

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RTÜK, dijital müzik platformu Tidal'e lisans başvurusunu yapmaması sebebiyle erişim engeli getirdi.

9 Kasım tarihinde aralarında Deezer ve Tidal'in de bulunduğu 6 yayıncıya, RTÜK tarafından lisans başvurusu yapmaları yönünde ihtar verilmişti. RTÜK, bugün yaptığı açıklamada, Tidal haricinde diğer 5 yayının lisans başvurusu yaptığı belirtti.

Açıklamada, Tidal'in başvuru yapması halinde verilen kararın kaldırılması için yeni bir sürecin başlatılacağı ifade edildi.

RTÜK tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz 9 Kasım 2020 tarihinde İnternet ortamından yayın lisansı almadan yayın hizmeti yapıldığı tespit edilen URL adreslerini ilan ederek ihtarda bulunmuştur.

"RTÜK’ün resmi internet sitesine eklenen ihtar metninde aralarında https://www.tidal.com URL adresinin de bulunduğu yayıncılar açıkça belirtilerek kendilerine lisans müracaatı yapmaları için mevzuat gereği 72 saat süre tanınmıştır.

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" başlıklı 10’uncu maddesi kapsamında yapılan duyuru üzerine bahse konu yayıncı dışındaki tüm platformlar gerekli başvurularını yapmıştır.Başvuru talebini içeren dilekçesini sunmayan yayıncı hakkında Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkimliğine başvurulmuş ve ilgili mahkeme söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararını vermiştir.

"Adı geçen kuruluşun lisans talebine ilişkin müracaatta bulunması halinde verilen kararın kaldırılması için yeni bir süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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