Samanyoluhaber yazarı Dr. Ali Demirel, MC EU TV'de yayınlanan programda okuyuculardan gelen soruları cevaplıyor.





YouTube kanalında da yayınlanan programda Demirel,'' Lisanssız bilgisayar programı kullanan kul hakkına girmiş olur mu? " sorusunu cevapladı.





Kişi kendisi için istemediği bir şeyi başkasına yapmasının doğru olmadığını hatırlatan Ali Demirel Ticari olarak Lisanssız bilgisayar programı kullanmanın kul hakkına girdiğini söyledi





' Kul Hakkı ' konusunda Müslüman veya Gayri-müslim ayırımı yapılamayacağına dikkat çeken Demirel “kul” olmaları açısından Müslümanlarla gayrimüslimlerin hakları arasında herhangi bir fark olmadığını söyledi

