Samanyoluhaber yazarı Dr. Ali Demirel, MC EU TV'de yayınlanan programda okuyuculardan gelen soruları cevaplıyor.
YouTube kanalında da yayınlanan programda Demirel,'' Lisanssız bilgisayar programı kullanan kul hakkına girmiş olur mu? " sorusunu cevapladı.
Kişi kendisi için istemediği bir şeyi başkasına yapmasının doğru olmadığını hatırlatan Ali Demirel Ticari olarak Lisanssız bilgisayar programı kullanmanın kul hakkına girdiğini söyledi
' Kul Hakkı ' konusunda Müslüman veya Gayri-müslim ayırımı yapılamayacağına dikkat çeken Demirel “kul” olmaları açısından Müslümanlarla gayrimüslimlerin hakları arasında herhangi bir fark olmadığını söyledi
Bir Müslümanın haklarına nasıl riayet ediliyorsa gayrimüslimlerin haklarına da öyle saygılı olunması gerektiğini söyleyen Demirel 'Onların haklarına tecavüz etmekten şiddetle kaçınmalıdır' dedi .
Programın tamamı
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