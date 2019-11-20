Samanyolu Haber /Gündem / Lisanssız bilgisayar programı kullanan kul hakkına girmiş olur mu? /20 Kasım 2019 13:41

Lisanssız bilgisayar programı kullanan kul hakkına girmiş olur mu?

Samanyoluhaber.com ve MC TV'de okuyucu ve izleyicilerden gelen soruları cevaplayan İlahiyatçı Yazar Ali Demirel önemli bir uyarıda bulundu.

Kul Hakkıyla ilgili önemli uyarı!

Samanyoluhaber yazarı Dr. Ali Demirel, MC EU TV'de yayınlanan programda okuyuculardan gelen soruları cevaplıyor. 

YouTube kanalında da yayınlanan programda Demirel,'' Lisanssız bilgisayar programı  kullanan kul hakkına girmiş olur mu?  " sorusunu cevapladı.

Kişi kendisi için istemediği bir şeyi başkasına yapmasının doğru olmadığını hatırlatan Ali Demirel  Ticari olarak Lisanssız bilgisayar programı kullanmanın kul hakkına girdiğini söyledi 

 ' Kul Hakkı ' konusunda Müslüman veya Gayri-müslim ayırımı yapılamayacağına dikkat çeken Demirel  “kul” olmaları açısından Müslümanlarla gayrimüslimlerin hakları arasında herhangi bir fark olmadığını söyledi 

Bir Müslümanın haklarına nasıl riayet ediliyorsa gayrimüslimlerin haklarına da öyle saygılı olunması gerektiğini söyleyen Demirel  'Onların haklarına tecavüz etmekten şiddetle kaçınmalıdır'  dedi .

Programın tamamı



TWİTTER : @aliihsandemirel
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