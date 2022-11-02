Samanyolu Haber /Politika / Lise öğrencilerini kandırıp Erdoğan'ın programına götürmüşler /02 Kasım 2022 11:43

Lise öğrencilerini kandırıp Erdoğan'ın programına götürmüşler

İzmir'de anadolu lisesi öğrencileri, teknoloji etkinliği diye AKP Gençlik Kolları etkinliğine götürüldü. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, skandal olayın belgesini paylaştı.

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AKP Gençlik Kolları'nın 1 Kasım 2022 günü İzmir'in Bornova ilçesinde Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlediği etkinliğe Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi öğrencileri götürüldü. Öğrenci velilerinden teknoloji etkinliği diyerek izin belgesi imzalatıldığı ortaya çıktı. AKP logosu ve flamalarıyla donatılan kültür merkezinin sahnesinde 'İlk oyum Erdoğan' diye yazıldı.

Konuyu gündeme getiren CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, görüntülere ilişkin “Rezalet” yorumunda bulundu. Kılıç, “İzmir Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi öğrencilerini bugün teknoloji etkinliğine gidiyoruz diye götürüyorlar ancak öğrencilerimiz karşısında ‘İlk Oyum Erdoğan'a' Recep Tayyip Erdoğan sloganları ve AKP bayraklarıyla karşılaşıyorlar” dedi.



Öte yandan öğrencilerin velilerinden ‘teknoloji etkinliği' diye izin alındığı ortaya çıktı. Öğrenci velilerine, “Velisi olduğumuz oğlumuz/kızımızın Bornova Kültür Merkezi'nde 01.11.2022 tarihinde saat 15.00'de yapılacak olan teknoloji etkinliğine katılmasına izin veriyorum” diye izin belgesi imzalattırıldığı görüldü.


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