Lise öğretmeni, CHP'li olduğunu öne sürdüğü öğrencilerin notunu düşürmüş

Trabzon'de Tevfik Serdar Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Osman Bayrak, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a destek için yaptığı paylaşımlarda CHP'li olduğunu öne sürdüğü öğrencilerini hedef aldı.Sosyal medyada Erdoğan'a destek için açılan '#YanındayızErdoğan', '#İyikivarsınErdoğan' etiketlerini kullanan öğretmen Osman Bayrak, "Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım" diye yazdı. Bayrak tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜ GÖREVE ÇAĞIRDI





CHP Ortahisar İlçe Başkanı Ömer Hacısalioğlu ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu. Yerel gazetelerde yer alan habere göre; Hacısalioğlu, "Bu Tweet'i attıktan sonra sildiği söylenen eğer iddialar doğruysa kendisine öğretmen bile diyemeyeceğim bu şahıs hakkında Sayın İl Milli Eğitim Müdürü'nü göreve davet ediyorum" dedi.Hacısalioğlu, şu soruları yöneltti:"1. İddialar doğru mudur, yani Tweet atıp silinmiş midir?2. Bu kişi evlatlarımıza eğitim vermek için mi yoksa fişlemek için mi kadrodadır? Söylendiği üzere kendisiyle aynı görüşte olmayan öğrencilerin notu kırılmış mıdır? Eğer notları kırılmışsa sınav notları için yeniden değerlendirme yapacak mısınız?"