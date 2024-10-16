Samanyolu Haber /Gündem / Lisede silah sesleri: Öğretmen müdüre silah çekti /16 Ekim 2024 16:52

Lisede silah sesleri: Öğretmen müdüre silah çekti

İstanbul'daki lisede korku dolu anlar yaşandı. Okul müdürüyle tartışan öğretmenin çektiği silah patladı. Yaşanan panik sonrası öğrenciler okuldan tahliye edildi.

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İstanbul Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti.

Silah patlamayınca dışarıya çıkan öğretmen, silahını doldur boşalt yapınca silah ateş aldı. Panik yaşanan olayda öğrenciler tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

YAŞANAN SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Şahsın çantasından 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve 3 adet bıçağın çıktığı öğrenildi

Emniyet'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

''Yapılan kontrolde; S.A.(34) isimli şahıs tarafından okulda silahla ateş edildiği anlaşılmış, şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahsın üzerinden ve çantasından 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek ve 3 adet bıçak ele geçirilmiştir.

Şahsın aynı okulda kadrolu öğretmen olduğu ve bir süredir mobbinge maruz kaldığını iddia ederek olayı gerçekleştirdiği anlaşılmıştır."
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