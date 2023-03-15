Liseler arası maçta 'Nazi' selamı skandalı

"BİR TANESİ DEĞİL TOPLUCA YAPMIŞLAR"





İstanbul'da Üsküdar Amerikan Lisesi ile Ulus Özel Musevi Lisesi arasında 14 Mart günü gerçekleşen futbol müsabakasında bir grup liselinin gol sevinçlerini toplu Nazi selamı vererek yaptığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.Konuyu gündeme getiren kişi olan İzzet Stamati isimli kullanıcı Twitter’dan attığı tweette 14 Mart günü liseler arası gerçekleşen futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) futbol takımı oyuncularının Ulus Özel Musevi Lisesi (UÖML) oyuncularına karşı gol sevinçlerini topluca Nazi selamı vererek yaptığını duyurdu.Kullanıcı, "Bugün oynanan liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncuları Ulus Musevi Lisesi oyuncularına gol sevinçlerini Nazi selamı vererek kutlamışlar. Hem de bir tanesi değil topluca yapmışlar" mesajını paylaştı.Söz konusu iddia Twitter'da büyük tepki çekti.Avlaremoz'un haberine göre; konuyla ilgili UÖML öğrencileri yorum yapmak istemezken, veliler olayın gerçekleştiğini doğruladı.UÖML müdürü Funda Kara’nın öğrencilere çok üzgün olduklarını, ÜAL ve müsabakayı düzenleyen kurum ile iletişimde olduklarını bildirirken ayrıca UÖML öğrencilerinin olay sırasında tepkilerini doğru şekilde getirdikleri için öğrencilerle gurur duyduğunu açıkladığı öğrenildi.ÜAL okul müdürü Özgür Akas ise konuyla ilgili bugün (15 Mart 2023) bir basın açıklamasında bulunulacağını belirtti.