Liseler ayaklandı: Öğretmen sürgünlerine tepki büyüyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı, “2025 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme” sonuçları 8 Nisan’da açıklandı.





Eğitimciler atamaların ‘keyfi’ yapıldığını, sürecin tamamen siyasi ve idari takdirle yürütüldüğü belirterek iptal edilmesi çağrısında bulundu.





Lise öğrencilerinden ise söz konusu atamalara güçlü tepkiler gelmeye devam ediyor.





VEFA LİSESİ ÖĞRENCİLERİ OTURMA EYLEMİNDE

Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul'un simge liselerinden İstanbul Vefa Lisesi'ndeki öğrenciler, duruma tepki göstermek için okullarda eylem yapmaya başladı.





İZMİR'DE ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ

İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri, okulda görev yapan 50 öğretmenin görevden alınmasına karşı ilk derse girmedi.





Öğrenciler ise oturma eylemine devam etti. Saat 11.00'de eylemi sonlandırarak ayağa kalkan gençlere dışarda bekleyen veliler alkışlarla destek verdi.





ÇOK SAYIDA LİSEDE TEPKİ VAR

Öğrencilerin emektar öğretmenleri için yaptıkları eylemler; Kadıköy Anadolu, Kabataş Erkek, Şehremeni Anadolu, İstanbul Sosyal, Kartal Anadolu, Burak Bora Anadolu, Çanakkale Fen Lisesi gibi okullarda görüldü.





Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesinde öğrenciler, tayini çıkan öğretmenlerine destek için okul bahçesinde toplandı. Öğrenciler, hocalarının isimlerini tek tek okuyarak alkışlarla tepki gösterdi.





İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

istanbul'daki çok sayıda liselerdeki öğretmenin açığa alındığı ve işten atıldığına dair iddialara ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği "Öğretmenler açığa alınmadı. Görev süreleri dolanlar tayin edildi" açıklamasını yaptı.





Şu ana kadar protesto haberleri gelen okullar ise şöyle:









Ankara'da Betül Can Anadolu Lisesi öğrencileri ilk derse girmeyerek atamaları protesto etti.

Nişantaşı Anadolu Lisesi öğrencileri de öğretmenlerinin sürgün edilmesine karşı dersleri boykot ederek okul bahçesinde oturma eylemine başladı.

İstanbul Kağıthane İTO Meslek Lisesi öğrencileri de öğretmenlerine destek olmak amacıyla eylem yaptı.

İzmir'de Güzelbahçe' 60.Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri de öğretmenlerine yönelik tayin baskısına karşı oturma eylemi yapıyor.

Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi öğrencileri de okul bahçesinde oturma eylemi başlattı.

Ankara Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri de "norm fazlası" denilerek görevine son verilen öğretmenlerine destek olmak amacıyla eylem başlattı.

Ankara'da Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenlerinin sürgün edilmesine karşı okullarının bahçesinde oturma eylemi yapıyor.

İstanbul Maçka Meslek Lisesi öğrencileri "Hak, hukuk, adalet" sloganıyla okul bahçelerinde oturma eylemlerini başlattı.

ÖĞRENCİLERİN ÜSTÜNÜ ARADILAR İstanbul’da bulunan Pertevniyal Lisesi’nde bu sabah öğrenciler okula üstleri aranarak alındı. Törende öğretmenlerinin sürgün edilmesini protesto etmek için sırtını dönen öğrencilerin de isimleri alındı.

Amasya Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin okuldan zorunlu olarak gönderilmesine karşı eyleme geçti. Öğrenciler okul bahçesinde "Liseme dokunma" pankartı açtı.

Ankara Sıhhiye'deki Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri de tartışmalı atamalara tepki göstermek için okul bahçesinde eylem yaptı.

İstanbul GHV Mustafa Saffet Fen Lisesi öğrencileri de okul bahçesinde oturma eylemi yaptılar. Tartışmalı atamalara tepki gösteren öğrenciler okul bahçesinde andımızı okudu.

İzmir Çiğli Fen Lisesi öğrencileri görevden alınan ve ataması yapılmayan 13 öğretmen için eylemde. Öğrenciler okul bahçesinde oturma eylemi yapıyor.



