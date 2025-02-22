Samanyolu Haber /Gündem / Liselerde yeni dönem resmen başladı /22 Şubat 2025 11:10

Liselerde yeni dönem resmen başladı

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeler; öğretmen ve yönetici eğitimleri, öğrenci nakil işlemleri, diploma süreçleri, yabancı uyruklu öğrencilerin denklik işlemleri, ve disiplin tedbirlerini kapsıyor. Ayrıca, devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan öğrenciler, bir işletme ile sözleşme imzaladıkları takdirde eğitimlerine devam edebilecek.

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Okulların işleyişi, öğretmen görevlendirmeleri, öğrenci nakilleri ve diploma düzenlemeleri hakkında değişiklikleri içeren 'Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara atanan öğretmen ve yöneticilerin, Milli Eğitim Akademisinde Bakanlıkça belirlenen eğitimlere katılması zorunlu hale getirildi. Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okulların seçimi, değerlendirilmesi ve izlenmesi süreçleri yeniden düzenlendi.

İl ve Bakanlık düzeyinde komisyonlar oluşturularak, bu okulların belirlenmesinde daha şeffaf ve objektif kriterler getirilmesi amaçlandı.

Beden eğitimi dersinde etkinliklere katılamayacak durumda olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için rapor alma zorunluluğu getirildi.

Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması durumunda yeniden düzenlenmeyeceği, bunun yerine öğrenim durum belgesi düzenleneceği belirtildi.

Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrencilerin, bir sonraki öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam ettirileceği hükmü getirildi.

Yabancı uyruklu öğrencilerin denklik işlemleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı ve bu öğrencilerin ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptırmaları halinde diploma almaya hak kazanacakları hükme bağlandı.

Okulda alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan müdür yardımcısı bulunmaması durumunda, şartları taşıyan bir müdür yardımcısının bu görevi yürütebileceği belirtildi.

Yabancı dil öğretmenlerine, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim verileceği hükme bağlandı.

Eğitim ve öğretim ortamında öğrencilerin her türlü olumsuz davranışlardan korunması için gerekli önlemlerin alınması ve velilerle işbirliği yapılması, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerinde yapılacak sorumluluk sınavlarının yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılması kararı alındı

Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütecek.
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