Samanyolu Haber /Eğitim / Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren yapılacak /28 Şubat 2021 17:20

Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Anadolu Ajansı (AA)'nın haberine göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren gerçekleştirilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.

AA'nın haberine göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.

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