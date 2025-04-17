Samanyolu Haber /Gündem / Liseliler ayaklandı, bakanlık 'şimdilik' geri adım attı /17 Nisan 2025 09:57

Liseliler ayaklandı, bakanlık 'şimdilik' geri adım attı

Liselileri isyan ettiren öğretmen atamalarında geri adım atıldı. Eğitim-İş Sendikası, 'Norm fazlası' statüsündeki öğretmenlerin resen atamaların durdurulduğunu duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, "Bugün için önüne geçilmiş olsa da yönetmelikte ilgili düzenleme yapıldıktan sonra Bakanlık tarafından önümüzdeki süreçte, benzer takvimin işletileceği öngörüsüyle mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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Kamuoyunda "proje okulları" olarak bilinen Kadıköy Anadolu, Kabataş Erkek, Beşiktaş Anadolu, Beşiktaş Atatürk Anadolu, Şehremini Anadolu, İstanbul Sosyal, Kartal Anadolu, Burak Bora Anadolu, Çanakkale Fen Lisesi gibi birçok eğitim kurumunda yüzlerce öğretmenin görev yeri "norm kadro” düzenlemesi gerekçesiyle değiştirildi. Birçok lisede gençler ve veliler okul bahçesinde öğretmenlerinin uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

ATAMALAR DURDURULDU
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Eğitim-İş Sendikası, "Nisan 2025 Norm Fazlası Öğretmen Atama" takvimine karşı açtıkları dava ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptıkları çağrının sonuç verdiğini belirterek, resen atamaların durdurulduğunu belirtti.

Sendikanın açıklamasında, “Eğitim-İş olarak, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde gerekli düzenlemeler yapılmadan dayanaksız atamaların hukuksuz olduğunu, iptal edileceğini duyurmuş ve Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrı yapmıştık. Nisan 2025 Norm Fazlası Öğretmen Atama takvimine açtığımız dava ve çağrımız karşılık bulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı norm fazlası resen atamaları durdurmuştur” denildi.

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'
Açıklamada ayrıca, “Milli Eğitim Bakanlığı, norm fazlası durumundaki öğretmenleri, hak kaybı ve mağduriyetlere yol açacağından, tercihlerinin dışında resen atamaya tabi kılmamalıdır. Bugün için önüne geçilmiş ve re'sen atamalar durdurulmuş olsa da Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde ilgili düzenleme yapıldıktan sonra Bakanlık tarafından önümüzdeki süreçte, benzer takvimin işletileceği öngörüsüyle mücadelemiz devam edecektir” ifadelerine yer verildi.
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